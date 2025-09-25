◇第50回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦2回戦東芝7―0茨城日産（2025年9月25日大田スタジム）社会人野球の日本選手権大会関東代表決定戦2回戦が25日に大田スタジアムなどで行われ、9大会連続の本大会出場を狙う東芝が、7―0の8回コールドで茨城日産に快勝した。先発した笹森公輔が7回を3安打無失点。初回先頭に中前打を許したが、落ち着いて後続を退けると、2回以降も二塁を踏まさず付け入る隙を与えなかった。