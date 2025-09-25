２５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３．９７ポイント（０．１３％）安の２６４８４．６８ポイント反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１．２３ポイント（０．０１％）高の９４４４．２２ポイントと小幅ながら続伸した。売買代金は３１４８億８９７０万香港ドル（約６兆２０６億円）に上っている（２４日は２８８７億７２４０万香港ドル）。投資家の慎