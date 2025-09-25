派閥のパーティー券をめぐる元参議院議員・大野泰正被告の裁判で、派閥の元会計責任者が証人として出廷しました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野泰正被告と元秘書は、2018年から2022年分の収支報告書に派閥からキックバックされたパーティー券の収入およそ5100万円を記載しなかった罪に問われています。これまでの裁判で、大野被告はキックバック分は「“預り金”と理解していた」などとして、無罪を主張してい