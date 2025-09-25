台風18号による大雨の影響で、台湾ではこれまでに14人の死亡が確認されました。現地では、行方不明となっている22人の捜索や復旧作業が進められています。◇スーパーマーケットの店内に流れ混む濁流。2人の従業員が必死で食い止めます。スーパーの従業員「2人はただ水をせき止めようとしていたのではない。ほかの従業員と客を助けようとしていた」一時「スーパー台風」に発達した台風18号による大雨の影響で、台湾東部・花蓮