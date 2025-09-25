警視庁できょう、警察署長らを集めた会議が開かれ、迫田裕治警視総監が匿名・流動型犯罪グループの実態解明や指示役の摘発などを指示しました。迫田裕治 警視総監「匿名・流動型犯罪グループ対策は、目下、治安上の最重要課題であります。新たな犯罪の兆候を見逃すことなく、取り締まり態勢などを不断に見直し、グループの一掃につなげられたい」警視庁本部できょう、警察署長や幹部など、およそ260人を集めた会議が開かれま