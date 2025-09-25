ザ・マスターbyバターバトラーより、横浜高島屋限定で「ザ・マスタークッキーボックス23個入」が2025年10月1日(水)に新登場♡ A.O.P.バターを贅沢に使ったバタークッキー15個とガレット8個の詰め合わせで、口溶けのよい香り高い味わいが楽しめます。限定缶入りで、ご自身へのご褒美や横浜土産にもぴったりの特別感あふれる逸品です♪ バター香る2種のクッキー