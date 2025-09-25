日本HPは、Riot Gamesとコラボレーションし、VALORANTの世界観を表現したゲーミングデスクトップ『OMEN 35L VALORANT Limited Edition』を発表した。 （関連：【画像】VALORANTの公式カラーパレットであるネイビーとレッドを使用したケース） 本製品は、外観から内部コンポーネントに至るまで、ディテールの全てにVALORANTの世界観を表現している。 ケースは、VALORANT