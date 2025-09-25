◆楽天―ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）優勝マジック「4」のソフトバンクは敵地で楽天と対戦。2試合続けて、柳田悠岐、近藤健介の1、2番コンビで臨む。山川穂高が2日のオリックス戦以来に4番に入った。先発は大関友久が務める。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1指柳田悠岐2右近藤健介3三栗原陵矢4一山川穂高5左柳町達6中牧原大成7遊野村勇8捕嶺井博希9二