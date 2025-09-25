J1アビスパ福岡の金明輝監督が25日、オンラインで27日のホーム広島戦に向けた意気込みを語った。チームは現在14位で、今季ワーストの4連敗中。ホームの後押しを受けての連敗脱出へ「モチベーションを高く、闘争心をむきだしにして挑めるように」と語った。13日のC大阪戦で今季最多の4失点を喫した後、横浜M、FC東京と続いた関東アウェー2連戦について「僕自身がぶれていた。失点を減らしたいから自分たちの良さを消してまで少