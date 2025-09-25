学習塾で女子中学生にわいせつ行為の疑い。アルバイト講師の大学院生の男を逮捕です。不同意わいせつの疑いで逮捕されていたのは、京都市伏見区の大学院生・鴨井克拡容疑者（２４）です。鴨井容疑者は今年２月と５月に京都市伏見区にある学習塾の教室で、中学生の女子生徒２人に対し、服の上から自身の下腹部を押し当てたり、胸をつかんだりするなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、７月に