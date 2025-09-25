松阪競輪場のF1「秋の霜ふり本舗杯」が26日、開幕する。25日は前検が行われた。今月12日に三重県四日市市を襲った豪雨。駅前の地下駐車場では300台近くの自動車が水に漬かる被害が出た。12Rに登場する谷口遼平（31＝三重）の自宅駐車場も冠水したという。「30センチほどだったけど、マフラーから水が入って廃車になりました」。愛車を失う惨事が起きていた。「新車代を稼ぐ」。これは今節の谷口のサブテーマだ。来月23