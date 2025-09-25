国際協力機構（JICA）が25日、「アフリカ・ホームタウン」事業を撤回すると発表し、記者会見で田中明彦理事長は「誤解に基づく反応が広がり、自治体に過大な負担が生じる結果となってしまった」と述べた。同事業はアフリカとの交流推進を目的としたもので、JICAは8月、4つの市をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定している。研修事業を通じたインターンの受け入れなどを想定していたが、SNS上では「移民の受け入れを促進する」