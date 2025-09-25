◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第1日（2025年9月25日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー1勝の小鯛竜也（35＝フリー）が62をマークし、9アンダーで単独首位に立った。1打差の2位に上井邦浩（42＝三好カントリー倶楽部）、片岡大育（36＝Kochi黒潮カントリークラブ）が並んだ。勝俣陵（29＝ロピア）、ヤン・ジホ（36＝韓国）がトップと2打差の4位につけた。河本力（25＝大