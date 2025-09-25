落語家の林家たい平（60）が25日、都内で三遊亭鯛好改メ三遊亭百生真打昇進襲名披露宴に出席した。鯛好はたい平に40歳で弟子入りを志願するも、落語協会の前座登録の年齢規定変更により入門を断念。たい平の幻の一番弟子となっている。その後、三遊亭好楽（79）を紹介され入門。今年真打ち昇進が決まった。披露宴の前には鯛好と好楽とともに囲み取材に応じた。たい平は20日に自身のブログで自宅マンションが火災に遭ったお笑