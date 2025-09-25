自民党総裁選挙4日目は、候補者それぞれが挨拶まわりや視察に専念しました。小林元経済安保相は午前、日本薬剤師会を訪問し、団体が持つ党員票の獲得を見据え、「できる限りの支援はお願いしていきたい」と述べました。茂木前幹事長は、トランプ関税の影響を踏まえ、群馬県にある自動車の部品工場を視察しました。林官房長官は議員票の積み増しを狙い、議員会館の事務所をまわり、支援を呼びかけました。高市前経済安保相は午後、