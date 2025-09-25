スターバックスでは、ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」とのコラボレーションを9月29日より展開します。全25型51アイテムのグッズに加え、店舗では『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』も同日より販売開始に。発売に先駆けて行われた試飲会で、ひと足先に味わいながらコラボアイテムもチェックしてきました。『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』はどんな味?『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』(Tallサイズのみ/