笑いコンビ、Ｕ字工事の益子卓郎と、おぼん・こぼんのおぼんが２５日、大相撲秋場所１２日目が行われている東京・両国国技館に観戦に訪れた。東のたまり席で観戦した２人は、言葉を交わしながら、土俵を見つめていた。