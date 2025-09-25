巨人の山崎伊織投手が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１２勝目を目指して先発する。２５日はジャイアンツ球場でキャッチボールなどで調整を行った右腕は「勝ちたいですね。勝ちましょう！勝ちましょう！」と強い思いを口にした。ＤｅＮＡ戦は今季６試合で４勝１敗、防御率１・７９と相性はいいが「相性とかはもうあれなんで、残り試合も少ないですし、長いイニング投げなくても、最初からもういけるとこまで全力でいこうと思いま