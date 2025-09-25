Ｊ１清水は２５日、アウェー・神戸戦（２７日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。２３日のホーム・浦和戦は後半、押し込まれる時間が続き、シュート数は８―１６。何とか耐えてスコアレスドローで終えた。中３日で２位の強豪とぶつかる秋葉忠宏監督は「勇気を持って勝利したら価値がある」と、チームが掲げるハイプレスで真っ向勝負するよう厳命した。タレント軍団相手でも引いて守りを固めるつもりはない。この日練習後に