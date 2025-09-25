大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、9月25日の放送に女優・東ちづるが出演。子供のころから妄想、空想し、書籍化も叶ったという「妖怪」について語った。 東ちづる「（紹介する本は）『妖怪魔混大百科（ようかいまぜまぜだいひゃっか）』といいます。子供のころからリアルな友だちが苦手だったんですよ。妄想、空想の友だ