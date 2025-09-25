アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/25営業日時点＝ 上海銅 2.71％ 上海重油 1.15％ 大連ポリエチレン 0.42％ 大連とうもろこし 0.37％ 上海異形鉄筋 0.22％ 上海ゴム 0.16％ ＊数値は前日比％