欧州株独ダックスは自動車などしっかりもやや軟調 東京時間17:09現在 英ＦＴＳＥ100 9237.44（-12.99-0.14%） 独ＤＡＸ23606.92（-59.89-0.25%） 仏ＣＡＣ40 7793.77（-33.68-0.43%） スイスＳＭＩ 11932.66（-46.17-0.38%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは小幅安での推移。BMW、ポルシェ、メルセデス、フォルクスワーゲンなど自動車株が堅調、自動車部品のコ