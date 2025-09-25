欧州中央銀行（ＥＣＢ）経済報告 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会は9月11日の会合で、ＥＣＢの主要な3つの金利を据え置くことを決定した。インフレ率は現在、中期目標の２％近辺で推移しており、理事会のインフレ見通しの評価はおおむね変更ない。 理事会は、中期的にインフレ率が目標の２％で安定することを確実にするよう決意している。適切な金融政策スタンスを決定するにあたっては、データに基づき、会合ごとに決定