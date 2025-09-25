欧州中央銀行（ＥＣＢ）経済報告 経済成長に対するリスクはより均衡したものとなっている。 最近の貿易協定は不確実性を軽減させたが、貿易関係が再び悪化すれば、輸出がさらに落ち込み、投資と消費が低迷する可能性がある。金融市場のセンチメント悪化は、金融環境の引き締まり、リスク回避の高まり、そして成長の鈍化につながる可能性がある。ロシアによるウクライナへの不当な戦争や中東における悲劇的な紛争といった地政学