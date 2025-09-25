欧州中央銀行（ＥＣＢ）経済報告 インフレ見通しは、依然として世界貿易政策の環境が不安定であることにより、例年よりも不透明となっている。 ユーロ高は、予想以上にインフレ率を押し下げる可能性がある。さらに、関税引き上げによってユーロ圏の輸出需要が減少、過剰生産能力を抱える国がユーロ圏への輸出をさらに増加させれば、インフレ率は低下する可能性がある。貿易摩擦は金融市場のボラティリティと