アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年9月24日に「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNASA＝アメリカ航空宇宙局とNOAA＝アメリカ海洋大気庁の合計3つのペイロードは予定通りの軌道に投入されたことを、SpaceXとNASA＝アメリカ航空宇宙局が公式サイトやSNSにて報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（IMAP Mission）ロケット：Falcon