前橋市の小川晶市長群馬県の山本一太知事は25日、前橋市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した小川晶市長について「男女の関係がなかったとは誰も納得しない。よく考えて対応を決めたらいい」と同市で記者団に述べた。事実上辞職を促した形。小川氏は24日の臨時記者会見で、面会が今年2月から10回以上あったと認めた上で、男女関係を否定した。山本氏は「報道が広がれば、市や県のイメージが変わる。ものすごく脇が甘い