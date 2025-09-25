横浜市で、マンションの一室を名義を偽って借りたとして、31歳の男ら3人が逮捕されました。犯罪の拠点に使われていた可能性もあり、警察が調べています。【映像】連行される容疑者黒川ひかり容疑者（31）や森山進容疑者（38）ら3人は2024年、横浜市都筑区にあるマンションの一室を黒川容疑者らが使用することを目的としながら、森山容疑者の名前で契約を結んだ疑いが持たれています。警察によりますと、契約直後に黒川容疑者