２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２１９円２２銭（０・５４％）高の４万８１２円８６銭だった。２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち２１４銘柄（約６４％）が値上がりした。電線などに使われる銅の価格高騰を受け、非鉄金属関連の銘柄で上昇が目立った。為替の円安傾向から、自動車など輸出関連株も買われた。個別銘柄の上昇率では、住友金属鉱山の１１・３０％が最大