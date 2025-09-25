県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、1リットルあたり173円80銭で、先週から40銭値上がりしました。今後も小幅な値動きが続く見込みです。今月22日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は先週から40銭上がり、1リットルあたり173円80銭でした。値上がりは2週ぶりです。価格を調査している石油情報センターは、「先週は原油価格が上がったにも関わらず小売価格が下がった。その分が今週に