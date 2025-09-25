大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に、不審者が侵入した想定で訓練が行われました。空港管理事務所の職員や警察などの関係機関が、いざという時の対応を確認しあいました。大粒の雨が降る中、水しぶきをあげて暴走する1台の車。訓練は、不審者が大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に侵入、飛行機を着陸させないようにと、とめてあった車を奪って駐機場の周辺を走り回るという想定で行われまし