年末年始に大阪・花園ラグビー場で行われる全国大会への出場権をかけた、高校ラグビーの県予選が27日に開幕します。合同チームも含む全6チームで争いますが、このうち秋田高校ラグビー部は部員が12人。ほかの部活動から4人の助っ人が加わり、単独チームとして出場することができました。力強い助っ人とともに、去年果たせなかった初戦突破を目指して練習に励むチームを取材しました。