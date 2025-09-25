フィジー旅行入国条件・事前準備チェックリスト日本入国時の水際措置の終了2025年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置は終了しています。以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス（※詳細は以下）」が行わ