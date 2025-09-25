Jリーグは25日、理事会を開き、シーズン移行に伴う特別大会に向けてJ3の高知ユナイテッドSCと、JFLのラインメール青森、いわてグルージャ盛岡、クリアソン新宿、ヴィアティン三重、レイラック滋賀、ヴェルスパ大分の計7クラブにJ3クラブライセンスを交付すると決定した。クリアソン新宿はこれまで通り「施設基準に課題があるものの、東京23区というホームタウンの特性を鑑み」た結果、ライセンスが認定された。その他、Y.S.C.C