Jリーグは25日、シーズン移行に伴う2026年「特別シーズン」のJ1・J2クラブライセンス判定結果を発表し、新たにFC今治にJ1クラブライセンスが交付された。今治は現在、J1昇格プレーオフ圏内と勝ち点2差の9位につけており、初昇格への第一関門を突破した。J1クラブライセンスが交付されたのは計49クラブとなった。J1・J2クラブライセンス判定はJリーグから独立したクラブライセンス交付第一審機関(FIB)が実施。交付されると、リ