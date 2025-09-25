Jリーグは25日、理事会を開き、2026年2月から同年6月まで開催する特別大会の名称を「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」(MEIJI YASUDA J.LEAGUE 100 YEAR VISION LEAGUE)とすることを決定した。同大会でもJ1・J2・J3と同様、明治安田生命保険相互会社とのタイトルパートナー契約に基本合意したという。Jリーグはこれまで2月〜3月開幕、11月〜12月閉幕の春秋制を採用してきたが、北中米W杯後の26年夏からは秋春制に移行予定。26年