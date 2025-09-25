札幌から旭川へのアクセスと回り方札幌から旭川までは、車で約2時間、電車を利用する場合は、JR札幌駅から特急列車に乗り、約1時間30分と札幌からのアクセスも抜群。日帰りでの観光も可能なエリアです。 また、旭川空港を利用する場合は、空港から市内までのバスの運行もありますが、観光地を効率よくまわりたい方は、空港でレンタカーを借りるのもおすすめです。旭川市内には「旭山動物園」や「上野ファーム」、「OTOKOYAMA SAKE