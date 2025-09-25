《9/21 9日間の東京2025世界陸上が閉幕しました。皆さんにとって、思い出に残る種目・選手は何でしたか? まだ出会って間もない陸上の世界ですが選手たちの真っ直ぐな想いが大好きです。》「東京2025世界陸上」で番組キャスターを務め、ほぼ連日フィールドから感動を届けていたTBSの江藤愛アナウンサーが閉幕後の9月23日に自身のInstagramを更新。女子走高跳の世界記録2m10の高さのバーを指差す写真とともに冒頭のコメントを投稿し