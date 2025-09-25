サカナクションが、アルバム全8作品を重量盤アナログレコードでリリースすることを発表された。2015年にリリースされたアルバム6作品のアナログ盤が完売し、再販希望のリクエストが数多く寄せられたことを受け、未アナログ化のアルバム2作品を新たに追加した全8作品をアナログリリースする。全タイトル重量盤2枚組LP仕様の完全生産限定盤で、2025年版として生まれ変わる。リリースは2回に分けて行われ、第1弾は2025年12月24日（水