ダイハツが2025年8月25日に発売した新しい歩行領域モビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」。今回編集部では、普段運転をしない女性を体験ドライバーとして、日本橋を抜けて隅田川沿いまで片道2.3kmのルートを実際に走ってみた。おしゃれな街並みにも自然に溶け込み、シニアだけでなく若者やビジネスパーソンまで幅広い層が快適に使える――そんな使い勝手と完成度を誇るモビリティだった！開発コンセプトは“パーソナルモビリ