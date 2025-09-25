旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第20回は、幼少期より空手・キックボクシングで活躍し、ボクシング転向後も快進撃を続ける天才格闘家・那須川天心さんが登場。試合前に必ず神社を訪ねるという那須川さんに、その魅力を伺いました。『週刊文春WOMAN2025秋号』より一部を抜粋・掲載します。【画像】 和んだ表情がキュート！ 那須川天心の写真を全部見る（全4枚）◆ ◆ ◆那須川天心さんお札や掛け軸を飾るた