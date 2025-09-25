テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』「秋の超拡大スペシャル」（後8：54〜後9：54※15分拡大）の23日放送回に、昭和・平成を代表するプロレスラー、アントニオ猪木さんの引退試合で着用したガウンが登場。驚きの鑑定額が出た。【写真】驚きの鑑定額が出た！アントニオ猪木さんの着用したガウン番組では、東京・京王百貨店新宿店で開かれた『アントニオ猪木デビュー65周年記念 INOKI EXPO』の展示品を鑑定する特別企画を実施