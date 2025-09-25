北海道恵庭市の国道で2025年9月25日、合わせて10台の車が衝突し、１台の運転手が逃走していたひき逃げ事件で、その後、警察は恵庭市の工場に侵入した疑いで33歳の男を逮捕しました。警察は、ひき逃げ事件との関連を調べています。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、恵庭市のパート従業員・今北知宏容疑者（33）です。今北容疑者は、9月25日午前11時50分ごろ、恵庭市戸磯にある木材工場の敷地内に侵入した疑いがもたれ