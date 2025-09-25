長崎市は、地域貢献の取り組みを進めている企業を認定しています。 地域行事の運営をサポートしている企業など、今回新たに6社が認定されました。 持続可能な地域コミュニティの実現を目指し、長崎市が去年から始めた認定制度。 “地域の清掃” や “高齢者支援” などの地域貢献活動への参加や、そのための休暇制度を設けている企業が対象で、今回新たに 6社が認定されました。 伊王島で「アイラン