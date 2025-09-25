アメリカ・ホワイトハウスは、新たに「歴代大統領の肖像」の展示を始めたことを明らかにしました。ただ、バイデン前大統領の場所には、肖像以外の写真が飾られていました。ホワイトハウス当局者が投稿した、こちらの動画。歴代大統領の肖像を展示し、公開したものですが、バイデン前大統領の写真が飾られるはずの場所には、なんと署名を代筆する「オートペン＝自動署名機」の写真が飾られています。実はトランプ大統領、過去にはこ