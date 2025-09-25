モデルの阿部桃子（31）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。父でテレビリポーターの阿部祐二（67）との2ショット写真を披露した。桃子は「父と大相撲観戦」と書き出し、国技館前での父・祐二との2ショットをアップ。「父は幼少期から相撲が大好き！とても詳しくて、色々教えてくれました」と伝えた。そして「生で見ると迫力があって、鳥肌が止まらなかった」と告白。「また行きたいな！」とつづった。この投稿にフ