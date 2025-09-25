タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。ママ友と定期的に行っている手作りパン会の様子を公開しました。月に一度集まって楽しむパン作りの時間を共有し、今後はオンラインでの交流会の開催も検討していることを明かしています。【写真を見る】【 小倉優子 】「月に一度ママ友と集まってパンを焼いています」手作りパン会の様子を公開、オンライン交流会も計画中小倉さんは「いつかの写真」というコメントとともに