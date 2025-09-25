沖縄のビールメーカー「オリオンビール」が東証プライム市場に上場しました。オリオンビールは25日、沖縄県の製造業として初めて東証プライム市場に上場しました。午前9時の取引開始とともに、買い注文が殺到し、値がつかないまま午前の取引を終了しました。初値は売り出し価格の850円の2倍を超える1863円となりました。この人気の背景にあるのが…大学生「ともだちのSNSで沖縄に行っている子がみんなでおそろいで着ているのを見る