超特急が9月24日に22枚目のシングル「NINE LIVES」をリリースし、限定1000人のシークレットライブを、リリース日にTAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Parkで開催した。オフィシャルから到着したレポートをお届けする。◆ライブ写真会場には抽選で選ばれた1000人の8号車（超特急ファンの呼称）が集結。会場となったTAKANAWA GATEWAY CITYは、公開から2日足らずで35万回再生を突破した「NINE LIVES」のミュージックビデオ撮影地でもある