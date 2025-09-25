◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(25日、楽天モバイルパーク)前夜「8-3」で勝利し、連敗をストップしたソフトバンク。楽天との2戦目のスタメンを発表しました。野手は2選手を入れ替え、「4番・ファースト」で山川穂高選手、「8番・キャッチャー」で嶺井博希選手を起用。前日「1番・レフト」で起用されていた柳田悠岐選手は「1番・DH」となり、代わって前日DH起用となっていた近藤健介選手が「2番・ライト」で起用されました